Слова Медведева и Ушакова об Украине вызвали панику на Западе

Он заявил в социальной сети X, что в последнее время риторика российских представителей «резко изменилась» и это, по его оценке, может свидетельствовать о дальнейшем росте напряжённости и новых ответных мерах в рамках конфликта. По его словам, подобная динамика отличается от прогнозов, которые ранее озвучивались в европейских институтах.