«Пусть называют идиотом»: Мерц заявил о невосприимчивости к критике

Такое заявление политик сделал во время встречи с гражданами в рамках Дня открытых дверей правительства ФРГ. Мерц уточнил: если кто-то называет его идиотом, пусть делает это — он другого мнения, но в этом, по его оценке, нет состава преступления. В то же время канцлер подчеркнул, что шутки кончаются там, где оскорбление наносит ущерб авторитету государственных должностей. «В тот момент, когда начинается ущерб государственным должностям, для меня заканчивается веселье», — приводит его слова DPA.