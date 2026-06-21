«Пусть называют идиотом»: Мерц заявил о невосприимчивости к критике

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что с момента вступления в должность главы правительства больше не подает жалобы на оскорбления в свой адрес, сообщает агентство DPA. По его словам, он перестал обращаться в правоохранительные органы, хотя раньше делал это регулярно, и считает себя «совершенно нечувствительным» к личным выпадам в интернете.
Такое заявление политик сделал во время встречи с гражданами в рамках Дня открытых дверей правительства ФРГ. Мерц уточнил: если кто-то называет его идиотом, пусть делает это — он другого мнения, но в этом, по его оценке, нет состава преступления. В то же время канцлер подчеркнул, что шутки кончаются там, где оскорбление наносит ущерб авторитету государственных должностей. «В тот момент, когда начинается ущерб государственным должностям, для меня заканчивается веселье», — приводит его слова DPA.
Мерц выразил готовность к обсуждению реформы параграфа 188 Уголовного кодекса ФРГ, который защищает политических деятелей от оскорблений, клеветы и распространения порочащих сведений. Канцлер отметил, что в ряде случаев прокуратуры самостоятельно отслеживают высказывания в адрес политиков и возбуждают дела без его участия. При этом он с сожалением констатировал, что тон дискуссий в социальных сетях становится все более жестким, и напомнил: в цифровом мире должны действовать те же правила, что и в реальном.
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