Al Mayadeen сообщил, что Иран ждет извинений от Трампа

Американский лидер ранее в Truth Social написал, что США нанесут по Ирану «очень сильный удар, как на прошлой неделе, только еще сильнее!!!», если тот не прекратит финансирование группировки «Хезболла» в Ливане. Президенту Ирана Масуду Пезешкиану республиканец заочно предложил следить за словами после заявлений о праве на обогащение урана.