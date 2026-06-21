Al Mayadeen сообщил, что Иран ждет извинений от Трампа

Иранская делегация потребовала от американских переговорщиков, чтобы президент США Дональд Трамп принес извинения за угрозы, а израильские войска покинули Ливан, сообщает телеканал Al Mayadeen.
Без этого делегация не вернется к переговорам, отмечает телеканал.
О том, что переговорный процесс будет поставлен на паузу до завершения конфликта в Ливане заявил в эфире иранской гостелерадиокомпании один из членов иранской переговорной группы, Хоссейн Корбанзаде: «Если война в Ливане не закончится, переговоры не будут продолжены».
Американский лидер ранее в Truth Social написал, что США нанесут по Ирану «очень сильный удар, как на прошлой неделе, только еще сильнее!!!», если тот не прекратит финансирование группировки «Хезболла» в Ливане. Президенту Ирана Масуду Пезешкиану республиканец заочно предложил следить за словами после заявлений о праве на обогащение урана.
В интервью Fox News Трамп также рассказал, что связался с иранскими переговорщиками и потребовал оставить Ормузский пролив открытым, а также добавил: «Закроете его — и у вас не будет страны».
После этого Tasnim написал, что делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии в связи с угрозами Трампа. Источник Fars подтвердил, что угрозы Трампа «остановили швейцарские переговоры». При этом журналист Axios Барак Равид это опроверг и заверил, что переговоры продолжаются.
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