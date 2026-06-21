Умер один из последних команданте кубинской революции Рамиро Вальдес

Рамиро Вальдес родился в 1932 году в бедной семье. Был активным участником Кубинской революции с первых же дней, одним из основателей Движения 26 июля. 26 июля 1953 года был участником нападения на казармы Монкада, куда ворвался первым из соратников. После победы революционеров возглавил первую спецслужбу правительства Кастро, занимался формированием органов безопасности. В разные годы возглавлял разные министерства, неоднократно был вице-премьером, входил в состав Политбюро. Имел звание Героя Кубы. В последние годы часто болел, лежал в больницах, и его отсутствие на крупных официальных мероприятиях было заметно. С его смертью на Кубе остаются два последних команданте Кубинской революции: Рауль Кастро, которому 95 лет, и 98-летний Гильермо Гарсия Фриас.