ЦАХАЛ ликвидировал командира спецотряда «Исламского джихада» и боевика ХАМАС

19 июня Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня ЦАХАЛ обвинил организацию в нарушении режима прекращения огня и нанес удары по десяткам объектов на юге Ливана. Иран в ответ заявил о закрытии Ормузского пролива. В тот же день Израиль после консультаций с США объявил о прекращении ударов, но отметил, что ЦАХАЛ сохранит свободу действий на юге Ливана «для устранения угроз».