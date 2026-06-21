В Севастополе два дня не будут продавать топливо частным лицам

10 июня Развожаев информировал, что власти Севастополя не будут выдавать новые QR-коды для покупки автомобильного топлива, так как ночью в город не смогли проехать бензовозы, и призвал горожан не стоять в очередях. Решение приняли после резкого роста спроса на бензин и ограниченного объема запасов топлива в городе.