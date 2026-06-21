В Севастополе два дня не будут продавать топливо частным лицам

В Севастополе не будет продаваться топливо 22 и 23 июня в целях экономии. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев после заседания оперативного штаба.
«Топливо: в целях экономии топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города», — сообщил он.
Также в городе не будут включать уличное освещение. «Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно», — добавил он.
Губернатор также анонсировал следующие изменения в работе общественного транспорта:
общественный транспорт будет работать с 05:30 до 21:00;
паромы курсировать не будут, только пассажирские катера;
начиная с 15:00 22 июня общественный транспорт будет работать и при воздушной тревоге.
Крупные объекты торговли — торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты — будут работать с 07:00 до 20:00, добавил Развожаев. Мелкие магазины, киоски и аптеки смогут устанавливать график по своему усмотрению. Часы работы кафе и точек общественного питания — с 08:00 до 20:00.
«Массовые мероприятия: все уличные мероприятия отменяются, начиная с 22 июня и до особого распоряжения», — добавил Развожаев.
Губернатор попросил отнестись к новым ограничениям с пониманием и объяснил, что они нужны «для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях».
Ранее перехваченный беспилотник с полным боезарядом упал на крышу многоквартирного дома в Севастополе. Дрон был подавлен силами радиоэлектронной борьбы. В результате инцидента никто не пострадал.
С начала суток Развожаев несколько раз писал об отражении атак украинских беспилотников на Севастополь. Последнее сообщение об уничтожении пяти дронов губернатор опубликовал в 09:19 мск. С ночи ПВО и мобильные огневые группы суммарно сбили 11 дронов в районе Балаклавы, Северной стороны и мыса Фиолент.
В результате атаки БПЛА на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения, сообщил утром глава Крыма Сергей Аксенов. Из-за повреждения на электросетях на территории республики произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.
10 июня Развожаев информировал, что власти Севастополя не будут выдавать новые QR-коды для покупки автомобильного топлива, так как ночью в город не смогли проехать бензовозы, и призвал горожан не стоять в очередях. Решение приняли после резкого роста спроса на бензин и ограниченного объема запасов топлива в городе.
В начале июня губернатор заявлял, что ситуация с обеспечением Севастополя топливом остается контролируемой, а власти совместно с поставщиками работают над стабилизацией поставок.
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