Зампред Совбеза Дмитрий Медведев накануне заявил, что в отношении Киева больше не может быть «никаких правил», исключив лишь умышленное уничтожение мирных жителей. Это заявление прозвучало на фоне участившихся ударов ВСУ по российским стратегическим объектам. Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что Москва не ждет выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, и продолжает добиваться реализации собственных целей в конфликте на Украине. По словам Ушакова, лишь одна сторона придерживается согласованных позиций, тогда как другая, судя по всему, не способна выполнить свою часть обязательств.