Финский политик Армандо Мема заявил, что недавние высказывания зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и помощника президента России Юрия Ушакова указывают на резкую смену позиции Москвы в украинском вопросе. По мнению члена партии «Альянс свободы», этого можно было бы избежать, если бы на саммите G7 европейские лидеры сделали ставку на дипломатию, а не на эскалацию.
Политик подчеркнул, что нынешняя риторика Кремля серьезно отличается от того, что прогнозирует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Мема считает, что Европа столкнется с эскалацией конфликта и новыми ответными мерами со стороны России, поскольку Запад, по его оценке, делает все возможное для создания экзистенциальной угрозы для РФ.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев накануне заявил, что в отношении Киева больше не может быть «никаких правил», исключив лишь умышленное уничтожение мирных жителей. Это заявление прозвучало на фоне участившихся ударов ВСУ по российским стратегическим объектам. Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что Москва не ждет выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, и продолжает добиваться реализации собственных целей в конфликте на Украине. По словам Ушакова, лишь одна сторона придерживается согласованных позиций, тогда как другая, судя по всему, не способна выполнить свою часть обязательств.
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