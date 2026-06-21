Хинштейн вспомнил, что сказал Путину при назначении в Курскую область

Губернатор Курской области Александр Хинштейн вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, когда тот назначил его на должность врио главы региона. Об этом Хинштейн рассказал в интервью ИС «Вести».
«Я помню наш разговор, когда он пригласил меня в декабре 24-го года. И у меня были какие-то, конечно, сомнения, потому что совершенно другая работа, другая абсолютно жизнь. И я честно сказал: “Владимир Владимирович, я боюсь, я могу не справиться”, — рассказал губернатор.
Со слов Хинштейна, Путин ему ответил: «Ну, как ты не справишься — справишься. А я буду помогать».
«И он правда помогает», — добавил Хинштейн.
Путин назначил Хинштейна на должность врио главы Курской области в начале декабря 2024 года. До того Хинштейн занимал пост главы комитета Госдумы по информационной политике, а должность губернатора Курской области занимал Алексей Смирнов, который тогда досрочно сложил полномочия.
Путин на встрече с Хинштейном упомянул, что политик два года был советником директора Росгвардии, и подчеркнул, что Хинштейн справится с обязанностями врио главы, потому что «там востребовано кризисное управление».
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