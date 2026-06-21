Хинштейн вспомнил, что сказал Путину при назначении в Курскую область

«Я помню наш разговор, когда он пригласил меня в декабре 24-го года. И у меня были какие-то, конечно, сомнения, потому что совершенно другая работа, другая абсолютно жизнь. И я честно сказал: “Владимир Владимирович, я боюсь, я могу не справиться”, — рассказал губернатор.