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Умер соратник братьев Кастро, экс-вице-премьер Кубы Рамиро Вальдес Менендес

Кубинский политик ушел из жизни в 94 года.

Близкий друг и соратник братьев Фиделя и Рауля Кастро Рамиро Вальдес Менендес скончался на 95-м году жизни, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«Уход из жизни команданте (Кубинской. — Прим. ред.) революции Рамиро Вальдеса Менендеса — это глубокая боль, подобная потере отца», — написал он в некрологе на своей странице в соцсети X*.

Официальный портал Cubadebate сообщил, что Менендеса не стало 21 июня.

«Умер исторический команданте (Кубинской. — Прим. ред.) революции Рамиро Вальдес Менендес, Герой Республики Куба и труда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политик «обладал блестящей и выдающейся историей служения нации». Причины смерти Рамиро Вальдеса портал не указал, пообещав привести подробности позже.

Рамиро Вальдес с 2009 года занимал пост вице-премьера Кубы, а еще ранее был главой МВД Кубы.

Ранее Коммунистическая партия Кубы сообщила о смерти замглавы кубинского правительства Рикардо Кабрисаса Руиса в возрасте 88 лет. Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил соболезнования родным и друзьям покойного.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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