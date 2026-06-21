Умер соратник братьев Кастро, экс-вице-премьер Кубы Рамиро Вальдес Менендес

Близкий друг и соратник братьев Фиделя и Рауля Кастро Рамиро Вальдес Менендес скончался на 95-м году жизни, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
«Уход из жизни команданте (Кубинской. — Прим. ред.) революции Рамиро Вальдеса Менендеса — это глубокая боль, подобная потере отца», — написал он в некрологе на своей странице в соцсети X*.
Официальный портал Cubadebate сообщил, что Менендеса не стало 21 июня.
«Умер исторический команданте (Кубинской. — Прим. ред.) революции Рамиро Вальдес Менендес, Герой Республики Куба и труда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что политик «обладал блестящей и выдающейся историей служения нации». Причины смерти Рамиро Вальдеса портал не указал, пообещав привести подробности позже.
Рамиро Вальдес с 2009 года занимал пост вице-премьера Кубы, а еще ранее был главой МВД Кубы.
Ранее Коммунистическая партия Кубы сообщила о смерти замглавы кубинского правительства Рикардо Кабрисаса Руиса в возрасте 88 лет. Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил соболезнования родным и друзьям покойного.
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