Конституционный суд Армении принял заявления об отмене итогов выборов

В сообщении говорится, что на рабочем заседании 21 июня 2026 года суд принял к производству заявления от блока «Сильная Армения», партии «Крылья Единства», партии «Демократия Закон Дисциплина», партии «Процветающая Армения», партии «Союз защитников демократии во имя республики», блока «Армения» и партии «Новая сила». Все они оспаривают решение Центральной избирательной комиссии республики об официальных результатах голосования.