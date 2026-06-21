«Боюсь, не справлюсь»: Хинштейн рассказал о разговоре с Путиным

Хинштейн признался, что декабрьская встреча с Путиным стала для него поворотным моментом. Он честно сказал президенту: «Владимир Владимирович, я боюсь, я могу не справиться». В ответ Путин заверил его: «Как ты не справишься, справишься?! А я буду помогать». Губернатор подчеркнул, что эти слова стали для него решающими, хотя он до конца не был уверен, что сможет выдержать груз ответственности.