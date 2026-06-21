«Боюсь, не справлюсь»: Хинштейн рассказал о разговоре с Путиным

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы «Вести» рассказал о разговоре с президентом Владимиром Путиным, который состоялся перед его назначением на должность. По словам Хинштейна, он не скрывал от главы государства своих сомнений, поскольку понимал, что работа в прифронтовом регионе кардинально отличается от его прежней деятельности.
Хинштейн признался, что декабрьская встреча с Путиным стала для него поворотным моментом. Он честно сказал президенту: «Владимир Владимирович, я боюсь, я могу не справиться». В ответ Путин заверил его: «Как ты не справишься, справишься?! А я буду помогать». Губернатор подчеркнул, что эти слова стали для него решающими, хотя он до конца не был уверен, что сможет выдержать груз ответственности.
Указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы региона был подписан 5 декабря 2024 года. Прежний губернатор Алексей Смирнов подал заявление о досрочном сложении полномочий. На встрече перед подписанием указа Путин отметил, что в Курской области, которая столкнулась с вторжением украинских войск, востребовано кризисное управление, а в будущем потребуется масштабная работа по восстановлению и помощи жителям.
Позднее в том же интервью Хинштейн отметил, что работа на посту главы прифронтового региона кардинально изменила его восприятие происходящего. По его словам, специальная военная операция стала проверкой на прочность для всей страны: одни люди, от которых этого не ожидали, проявили настоящий патриотизм и силу духа, а другие, казавшиеся достойными, оказались слабыми. Губернатор признался, что теперь каждое его решение напрямую влияет на судьбы более миллиона жителей области, и чувство ответственности возросло многократно.
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