Зеленский допустил «очень плохую эскалацию» с Польшей

«Это политическая борьба, которая плохо может закончиться, очень плохой эскалацией. Я считаю, на ненависти нельзя зарабатывать политические очки, политические дивиденды, потому что это в долгой в перспективе приведет к плохим отношениям между странами и народами», — предупредил Зеленский.