Зеленский допустил «очень плохую эскалацию» с Польшей

Обострение отношений между Украиной и Польшей может привести к вражде между народами, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ТСН.
Политик сравнил действия польского президента Кароля Навроцкого с поведением бывшего венгерского премьера Виктора Орбана. Оба лидера, по мнению, Зеленского, занимались радикализацией общества для повышения собственных рейтингов. Он объяснил действия Навроцкого намерением занять кресло премьер-министра республики в 2027 году вместо Дональда Туска.
«Это политическая борьба, которая плохо может закончиться, очень плохой эскалацией. Я считаю, на ненависти нельзя зарабатывать политические очки, политические дивиденды, потому что это в долгой в перспективе приведет к плохим отношениям между странами и народами», — предупредил Зеленский.
Вместе с этим он подчеркнул, что украинцы с поляками не могут не быть партнерами и друзьями, потому что они соседи.
19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. На следующий день украинский лидер заявил о возвращении награды почтой. Вслед за этим в знак протеста от польской награды отказались бывшие президенты Украины Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма.
Материал дополняется.