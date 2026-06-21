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Зеленский допустил «очень плохую эскалацию» с Польшей

Обострение отношений между Украиной и Польшей может привести к вражде между народами, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ТСН.

Источник: РБК

Обострение отношений между Украиной и Польшей может привести к вражде между народами, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ТСН.

Политик сравнил действия польского президента Кароля Навроцкого с поведением бывшего венгерского премьера Виктора Орбана. Оба лидера, по мнению, Зеленского, занимались радикализацией общества для повышения собственных рейтингов. Он объяснил действия Навроцкого намерением занять кресло премьер-министра республики в 2027 году вместо Дональда Туска.

«Это политическая борьба, которая плохо может закончиться, очень плохой эскалацией. Я считаю, на ненависти нельзя зарабатывать политические очки, политические дивиденды, потому что это в долгой в перспективе приведет к плохим отношениям между странами и народами», — предупредил Зеленский.

Вместе с этим он подчеркнул, что украинцы с поляками не могут не быть партнерами и друзьями, потому что они соседи.

19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. На следующий день украинский лидер заявил о возвращении награды почтой. Вслед за этим в знак протеста от польской награды отказались бывшие президенты Украины Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма.

Материал дополняется.

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