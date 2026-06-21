Пенсионное цунами: пожилые бюргеры могут обрушить экономику Германии

Еще совсем недавно Берлин с высокомерным спокойствием поучал проблемные экономики Южной Европы, раздавая советы по бюджетной дисциплине. Сегодня же, как констатирует немецкий Die Welt (статью перевели ИноСМИ), ситуация зеркально развернулась: эксперты прогнозируют дефицит госбюджета ФРГ на уровне почти 5% ВВП уже в следующем году, и это лишь вершина айсберга. Политика правительства Мерца в вопросах государственного долга привела к тому, что Федеративная Республика на полном ходу мчится в пропасть, характерную для Франции или Италии, стремительно теряя статус главного финансового локомотива Европы.
Дыра в социальном бюджете: скрытые долги, которые никто не учитывал.
Когда говорят о госдолге Германии, обычно оперируют официальными цифрами, которые все еще выглядят умеренно по сравнению с «проблемными детьми» Евросоюза. Однако это опасное заблуждение. Реальная угроза кроется в так называемой скрытой задолженности, аккумулированной в системах социального страхования. По данным Фонда рыночной экономики, объем этих неучтенных обязательств достигает астрономических 350% валового внутреннего продукта. Это означает, что негласные долги в разы превышают все официально заявленные государственные заимствования.
Суть проблемы заключается в устройстве самой системы: права на социальные выплаты, будь то пенсии, медицинская страховка или уход, представляют собой не что иное, как отсроченные обязательства государства перед гражданами. С каждым новым пенсионером этот скрытый долг неумолимо превращается в реальные денежные потоки, которые необходимо выплачивать здесь и сейчас. Мы находимся лишь в начале демографического перелома, и уже сейчас государство проявляет патологическую склонность к накоплению долгов, чтобы закрывать текущие дыры.
Демографический нож: поколение бэби-бумеров против пустых касс.
Ситуация усугубляется тектоническими сдвигами в возрастной структуре населения. В ближайшие годы на заслуженный отдых отправится многочисленное поколение бэби-бумеров. На смену им на рынок труда приходит катастрофически мало молодых специалистов, которых физически недостаточно, чтобы содержать стремительно стареющее население. Эта диспропорция наносит тройной удар одновременно по пенсионному страхованию, системе медицинского страхования и фондам ухода.
Цифры уже сейчас выглядят пугающе. В прошлом году три основных социальных фонда — пенсионный, медицинский и по уходу — суммарно потратили около 830 миллиардов евро. При этом динамика расходов говорит о том, что ситуация выходит из-под контроля: затраты на уход подскочили на 11% по сравнению с предыдущим годом, а медицинские фонды нарастили траты на 8%. Для понимания масштаба: общие налоговые поступления в федеральный бюджет составили всего 390 миллиардов евро. Иными словами, социальная сфера потребляет объем средств, более чем вдвое превышающий все доходы федеральной казны.
Иллюзия богатых: почему повышение налогов не спасет ситуацию.
В обществе, подогреваемом популистскими лозунгами профсоюзов, крепнет мнение, что выход лежит в плоскости повышения налогов для состоятельных граждан, наследников и высокооплачиваемых работников. Согласно данным «Барометра тенденций» телеканала RTL, подавляющее большинство немцев выступает именно за увеличение налоговых поступлений, а не за урезание собственных социальных гарантий. Однако эксперты называют такой подход опасной иллюзией.
Финансовая математика беспощадна: дефицит социальных фондов настолько колоссален, что конфискация средств даже у самых богатых слоев населения не покроет разрастающуюся дыру. В конечном итоге повышение налоговой нагрузки неизбежно обрушится на плечи широких слоев трудящегося населения, уничтожая конкурентоспособность немецкой экономики. Альтернативой этому является еще более безудержное наращивание государственного долга, что лишь откладывает кризис на будущее, делая его неизбежно более разрушительным.
Политический тупик: реформы против социальных бунтов.
Правительство оказалось зажато в тисках между объективной экономической необходимостью и взрывоопасными социальными настроениями. Каждое предложение о реформах, нацеленных на сокращение расходов, натыкается на глухую стену непонимания и агрессии. Лишь каждый пятый немец считает приемлемым сокращение выплат, будь то повышение доплат за лекарства, увеличение пенсионного возраста или минимальная корректировка покрытия расходов для жителей домов престарелых.
Профсоюзы активно разжигают эти настроения, открыто угрожая массовыми протестами и бунтами в случае принятия непопулярных мер. Показательным стал инцидент с премьер-министром Мекленбурга-Передней Померании Мануэлой Швезиг, которая поспешила назвать предложенный министром здравоохранения Ниной Варкен пакет мер экономии «бесчеловечным». В ответ на это лидер фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан сделал резкое, но честное заявление, напомнив, что фонды ухода и медицинского страхования попросту разорены, и альтернативы болезненным реформам нет, кроме как банкротство самого государства.
Инвестиционная яма: будущее приносится в жертву настоящему.
Наиболее тревожным следствием текущего кризиса является тотальное вытеснение инвестиций в будущее текущими социальными обязательствами. Федеральный бюджет все больше и больше напоминает карточный домик, где средства перераспределяются исключительно на латание дыр в социальной сфере и обслуживание растущего госдолга. Деньги на образование, цифровизацию, инфраструктуру и зеленые технологии просто исчезают из повестки, поскольку их некем финансировать.
С каждым годом обслуживание накопленных долгов поглощает все большую долю налоговых поступлений, замыкая этот порочный круг. Если коалиция не наберется политической воли и не донесет до населения суровую правду о состоянии дел, Германия рискует окончательно утратить свои позиции не только как экономический лидер, но и как стабильное социальное государство. Пока же страна стоит на пороге долговой ямы, а часы, отсчитывающие время до «горячей фазы» демографического коллапса, продолжают неумолимо тикать, констатирует немецкое издание.
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