Пенсионное цунами: пожилые бюргеры могут обрушить экономику Германии

Суть проблемы заключается в устройстве самой системы: права на социальные выплаты, будь то пенсии, медицинская страховка или уход, представляют собой не что иное, как отсроченные обязательства государства перед гражданами. С каждым новым пенсионером этот скрытый долг неумолимо превращается в реальные денежные потоки, которые необходимо выплачивать здесь и сейчас. Мы находимся лишь в начале демографического перелома, и уже сейчас государство проявляет патологическую склонность к накоплению долгов, чтобы закрывать текущие дыры.