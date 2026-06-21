Al Mayadeen сообщил, что Иран ждет извинений от Трампа

Ранее американский лидер в социальной сети Truth Social написал, что США нанесут по Ирану «очень сильный удар, как на прошлой неделе, только еще сильнее!!!», если Тегеран не прекратит финансирование ливанской группировки «Хезболла». Президенту Ирана Масуду Пезешкиану республиканец заочно предложил следить за словами после заявлений о праве на обогащение урана.