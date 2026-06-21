Al Mayadeen сообщил, что Иран ждет извинений от Трампа

Как отмечает телеканал, без выполнения этих требований делегация не намерена возвращаться к переговорному процессу.
О приостановке переговоров до завершения конфликта в Ливане заявил в эфире иранской гостелерадиокомпании член переговорной группы Хоссейн Корбанзаде. «Если война в Ливане не закончится, переговоры не будут продолжены», — сказал он.
Ранее американский лидер в социальной сети Truth Social написал, что США нанесут по Ирану «очень сильный удар, как на прошлой неделе, только еще сильнее!!!», если Тегеран не прекратит финансирование ливанской группировки «Хезболла». Президенту Ирана Масуду Пезешкиану республиканец заочно предложил следить за словами после заявлений о праве на обогащение урана.
После этого, по данным Tasnim, иранская делегация покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии из-за угроз Трампа. Источник Fars подтвердил, что угрозы Трампа «остановили швейцарские переговоры».