В Запорожской области предупредили о ловушках с заминированными купюрами

Администрация также призвала взрослых объяснить детям, что не нужно подходить и прикасаться к найденным на улице деньгам, сверткам, коробкам, пакетам или любым другим бесхозным предметам. Не следует пытаться поднять купюру, чтобы проверить, настоящая она или нет.