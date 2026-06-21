В Запорожской области предупредили о ловушках с заминированными купюрами

Заминированные денежные купюры обнаружили в поселке городского типа Михайловка Запорожской области, сообщила пресс-служба местной администрации в телеграм-канале.
«Уважаемые родители! Просим вас немедленно провести беседу с детьми! Такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке поднять их», — сказано в сообщении.
Администрация также призвала взрослых объяснить детям, что не нужно подходить и прикасаться к найденным на улице деньгам, сверткам, коробкам, пакетам или любым другим бесхозным предметам. Не следует пытаться поднять купюру, чтобы проверить, настоящая она или нет.
Кроме того, от подозрительной находки надо сразу отойти на безопасное расстояние и сообщить о ней взрослым.
Администрация также напомнила о реальных случаях, когда дети получали тяжелые травмы, пытаясь подобрать такие «ловушки». «В одном из инцидентов в Красногорске мальчик лишился нескольких пальцев из-за взрыва устройства, замаскированного под купюру», — говорится в сообщении.
В ноябре 2025 года мальчик в подмосковном городе Красногорске попытался поднять заминированную купюру, в результате чего у ребенка оторвало пальцы. Мальчику провели операцию в детском клиническом центре имени Рошаля.
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