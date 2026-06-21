Глава МИД России Лавров объяснил в Минске, почему Зеленский именно сейчас пытается показать, что он крутой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил во время визита в Минск, почему Владимир Зеленский именно сейчас пытается показать, что он крутой. Видеофрагмент показан в эфире телеканала «Беларусь 1».
Лавров, в частности, сказал:
«Запад задействует киевский режим против нас (России. — Ред.), а Беларусь наш ближайший союзник. Зеленский постоянно говорит, что Беларусь планирует напасть на Украину. Подзуживает Запад. Мне кажется, он сейчас почувствовал свою полную безнаказанность и хочет этим конъюнктурным моментом, который сейчас сложился, воспользоваться, чтобы показать, какой он крутой».
Также глава российского МИД подчеркнул:
«У нас очень четкая позиция. Мы прекрасно понимаем тот подход, который излагал президент Лукашенко. Беларусь наш союзник, но Беларусь в войне не участвует».
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