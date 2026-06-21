КС Армении принял к рассмотрению заявления об отмене итогов выборов

Конституционный суд Армении принял к рассмотрению заявления семи партий и блоков страны, которые касаются отмены результатов парламентских выборов, сообщает пресс-служба суда.
«Дела были объединены и будут рассматриваться на одном и том же заседании суда, которое состоится 26 июня 2026 года», — сказано в публикации.
Уточняется, что заявления подали партии «Крылья единства», «Демократия, закон, дисциплина», «Процветающая Армения», «Союз защитников демократии во имя республики», «Новая сила», а также блоки «Сильная Армения» и «Армения».
Парламентские выборы состоялись в Армении 7 июня. ЦИК объявил о победе партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна с 49,7% голосов.