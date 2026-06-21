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«Вы просто не все видите». Глава МИД Рыженков сказал, как Беларусь реагирует на контакты руководства Украины с беглой оппозицией

Рыженков: Беларусь реагирует на контакты руководства Украины с беглой оппозицией.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал, как Беларусь реагирует на контакты руководства Украины с беглой оппозицией.

«Мы же видим участившиеся контакты украинского именно руководства, а не каких-то общественных или политических деятелей с нашими беглыми. Установление с ними каких-то инструментальных механизмов сотрудничества и поддержки», — в частности, заметил глава МИД республики.

И наращивание антибелорусской риторики, которое также видят дипломаты, происходит «не без содействия или не без подстрекательства определенных западных стран, которые негативно относятся к Республике Беларусь».

При этом глава МИД Беларуси заметил, что на все эти ситуации республика реагирует:

«Может, вы просто не все видите, но мы реагируем».

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров объяснил в Минске, почему Зеленский именно сейчас пытается показать, что он крутой.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли белорусам аномальную жару на неделе с 22 по 28 июня.

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