Ранее киевский главарь Владимир Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он утверждал, что на границе на белорусской территории размещены четыре ретранслятора для управления дронами. Якобы с их помощью наносились удары по украинским регионам. Лукашенко назвал киевские провокации попытками втянуть республику в конфликт.