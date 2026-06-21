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Вице-спикер парламента Словакии призвал Фицо не пожимать руку Зеленскому

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко призвал премьер-министра Роберта Фицо не подавать руку Владимиру Зеленскому из-за героизации фашизма на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко призвал словацкого премьер-министра Роберта Фицо не подавать руки Владимиру Зеленскому, заявил в эфире телеканала STVR в воскресенье.

«Что касается премьера, он едет подать руку Зеленскому, а я в этой студии Роберта Фицо призываю к тому, чтобы он Зеленскому не подавал руки, поскольку тот, кто восхваляет фашизм, нам не друг», — сказал Данко.

Он также отметил, что Польша может гордиться таким сильным президентом, как Кароль Навроцкий, который лишил Зеленского ордена Белого орла за героизацию главарей УПА*.

Ранее Ушаков заявил, что Зеленский не передавал посланий Путину через Фицо.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России.

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