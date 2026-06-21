«Новый Орбан»: Зеленский обрушился с обвинениями на президента Польши

Также Зеленский заявил, что польским властям следует пересмотреть подход к отношениям с Киевом и сделать их более прагматичными. По его словам, без Украины и её армии, Варшава не сможет обеспечить собственную безопасность. Говоря о Навроцком, киевский главарь указал, что Польша является демократической страной, и призвал строить отношения с Украиной исходя из текущей ситуации, а не из исторических разногласий.