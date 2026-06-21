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Израиль не намерен выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана

Израиль не планирует выводить военный контингент из зоны безопасности на юге Ливана, в том числе из района замка Бофор. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Источник: AP 2024

«Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ», — написал глава МО в X.

«Израиль не будет выводить войска из зоны безопасности в Ливане, как ясно дали понять премьер-министр [Биньямин] Нетаньяху и я», — добавил Кац.

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