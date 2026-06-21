Израиль не намерен выводить войска из зоны безопасности на юге Ливана

«Израиль не будет выводить войска из зоны безопасности в Ливане, как ясно дали понять премьер-министр [Биньямин] Нетаньяху и я», — добавил Кац.
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