Жители Дохи почувствовали похожие на землетрясение толчки

ДОХА, 21 июня. /ТАСС/. Жители нескольких районов столицы Катара почувствовали странные толчки, похожие на землетрясение, передает корреспондент ТАСС.
В зданиях тряслись окна и двери. При этом Департамент метеорологии Катара пока не публиковал никаких отчетов о землетрясениях. Официальные власти эмирата также не комментировали ситуацию.
Катар расположен в зоне с низкой сейсмической активностью. Однако жители эмирата периодически ощущают отголоски мощных землетрясений, происходящих на территории соседнего Ирана.
Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.Читать дальше