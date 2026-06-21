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Жители Дохи почувствовали похожие на землетрясение толчки

Департамент метеорологии Катара пока не публиковал отчетов о сейсмических событиях.

ДОХА, 21 июня. /ТАСС/. Жители нескольких районов столицы Катара почувствовали странные толчки, похожие на землетрясение, передает корреспондент ТАСС.

В зданиях тряслись окна и двери. При этом Департамент метеорологии Катара пока не публиковал никаких отчетов о землетрясениях. Официальные власти эмирата также не комментировали ситуацию.

Катар расположен в зоне с низкой сейсмической активностью. Однако жители эмирата периодически ощущают отголоски мощных землетрясений, происходящих на территории соседнего Ирана.

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