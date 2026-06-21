Хренин: Минск не видит военного смысла включаться в конфликт на Украине

Для Минска нет смысла втягиваться в конфликт на Украине, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».
Министр также указал на напряжение и определенные провокации на белорусско-украинской границе, отметив, что в основном все происходит в пределах информационного поля — в виде различных угроз.
Хренин также подчеркнул, что стратегию поведения Минска в отношении конфликта четко определил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы наблюдаем за происходящим определенные силы мы содержим на границе, но в минимальном объеме, для того чтобы обеспечить прикрытие государственной границы во взаимодействии с нашими пограничниками», — сказал он.
Глава ведомства подчеркнул, что ВС Белоруссии на своей территории выполняют задачи по обеспечению спокойствия граждан.
Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что лидеры Европы были бы рады втянуть Белоруссию в украинский конфликт. При этом он отметил, что «напичкивание Европы смертоносными вооружениями» лишь увеличивает риски конфликтов не только на территории Украины, России и Беларуси.
«Они бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт, чтобы на территории нашей страны вспыхнул пожар», — сказал он в эфире телеканала.
Ранее Лукашенко заверил, что республика не будет вступать в конфликт, если не возникнет внешней агрессии против страны.
Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко, пригрозив нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границы с Украиной находится белорусская техника, которая якобы помогает корректировать удары по объектам на подконтрольной Киеву территории.