Хренин: Минск не видит военного смысла включаться в конфликт на Украине

Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что лидеры Европы были бы рады втянуть Белоруссию в украинский конфликт. При этом он отметил, что «напичкивание Европы смертоносными вооружениями» лишь увеличивает риски конфликтов не только на территории Украины, России и Беларуси.