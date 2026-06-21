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СБ Белоруссии: Европа не готова к завершению конфликта на Украине

Александр Вольфович заявил, что Европа делает все возможное для продолжения конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Европа не готова к завершению украинского конфликта.

По словам Александра Вольфовича, необходимо вести переговоры и находить пути к миру.

«Но, к сожалению, Европа — мы видим это по их поступкам, по их делам — к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался», — заявил он телеканалу «Беларусь-1».

Ранее журналист Бен Арис выразил мнение, что нереалистичные инициативы западных стран по урегулированию на Украине затягивают конфликт.

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