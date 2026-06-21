Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Европа не готова к завершению украинского конфликта.
По словам Александра Вольфовича, необходимо вести переговоры и находить пути к миру.
«Но, к сожалению, Европа — мы видим это по их поступкам, по их делам — к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался», — заявил он телеканалу «Беларусь-1».
Ранее журналист Бен Арис выразил мнение, что нереалистичные инициативы западных стран по урегулированию на Украине затягивают конфликт.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше