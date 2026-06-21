Трамп раскритиковал Мелони за нежелание поддержать США в конфликте с Ираном

«После того, как на НАТО были потрачены триллионы долларов, Италия и ее премьер-министр даже не думают о противодействии Исламской Республике Иран и очень серьезной угрозе с ее стороны в ядерной сфере», — написал американский лидер в Truth Social. «Мы защищали их в течение многих десятилетий, однако, когда дошло до дела, они не стали защищать нас и весь мир. Это нехорошо!» — добавил президент США.