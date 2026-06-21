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Трамп раскритиковал Мелони за нежелание поддержать США в конфликте с Ираном

Италия и ее премьер-министр даже не думают о противодействии исламской республике, заявил президент Соединенных Штатов.

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике премьер-министра Италии Джорджу Мелони за то, что ее страна не оказала поддержку Соединенным Штатам в конфликте с Ираном.

«После того, как на НАТО были потрачены триллионы долларов, Италия и ее премьер-министр даже не думают о противодействии Исламской Республике Иран и очень серьезной угрозе с ее стороны в ядерной сфере», — написал американский лидер в Truth Social. «Мы защищали их в течение многих десятилетий, однако, когда дошло до дела, они не стали защищать нас и весь мир. Это нехорошо!» — добавил президент США.

Трамп и ранее обвинял европейских союзников США, включая Италию, в нежелании содействовать Вашингтону в конфликте с Ираном. Он также утверждал, что Мелони на полях саммита Группы семи во Франции «умоляла его с ней фотографироваться». По версии Трампа, она рассчитывала таким образом повысить свой рейтинг. Мелони назвала заявления Трампа «полностью выдуманными». Она также посоветовала Трампу подумать о своей популярности.

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