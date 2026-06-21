Радимов объяснил, почему считает сборную Англии открытием чемпионата мира — 2026

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление сборной Англии на чемпионате мира 2026 года.
"Главным открытием чемпионата мира для меня стала сборная Англии с новым тренером. Это команда, которая прессингует все 90 минут, и в её игре появилось содержание.
При Саутгейте они нередко забивали один мяч и удерживали результат«, — цитирует Радимова “Матч ТВ”.
Напомним, что Англия взяла верх над Хорватией в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча группы L завершилась со счётом 4:2. Команду возглавляет Томас Тухель.
Ранее сообщалось, что сборная Англии столкнулась с угрозой мощного торнадо на базе ЧМ-2026.