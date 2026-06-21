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Радимов объяснил, почему считает сборную Англии открытием чемпионата мира — 2026

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление сборной Англии на чемпионате мира 2026 года.

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление сборной Англии на чемпионате мира 2026 года.

"Главным открытием чемпионата мира для меня стала сборная Англии с новым тренером. Это команда, которая прессингует все 90 минут, и в её игре появилось содержание.

При Саутгейте они нередко забивали один мяч и удерживали результат«, — цитирует Радимова “Матч ТВ”.

Напомним, что Англия взяла верх над Хорватией в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча группы L завершилась со счётом 4:2. Команду возглавляет Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что сборная Англии столкнулась с угрозой мощного торнадо на базе ЧМ-2026.