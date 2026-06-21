Президент Сирии заявил о готовности к переговорам с «Хезболлой»

«Мы хотим решить проблему “Хезболлы”, чтобы обеспечить выживание Ливана. Мы готовы сесть за стол переговоров, если это принесет всем пользу», — заявил Ахмед аш-Шараа. Он подчеркнул, что в Ливане противоборствующие стороны «не должны думать ни о чем другом, кроме диалога». По словам президента Сирии, Ливану необходимо найти «политический консенсус», поскольку страна не выдержит дальнейшей поляризации.