Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: европейцы пытаются склонить США к своей позиции по Украине

Европейские лидеры пытаются склонить американского президента Дональда Трампа к своей позиции по конфликту на Украине.

Европейские лидеры пытаются склонить американского президента Дональда Трампа к своей позиции по конфликту на Украине.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась», — подчеркнул он.

Как отметил Лавров, российская сторона замечает, что американское руководство поддаётся нажиму Европы по Украине.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва ждёт не выполнения договорённостей, достигнутых в Анкоридже, а победы и реализации собственных целей в украинском конфликте.

Американский президент Дональд Трамп между тем отметил, что США хотели бы добиться завершения конфликта на Украине и намерены довести это до конца.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше