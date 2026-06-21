Владимир Зеленский в интервью TCH заявил, что польский лидер Кароль Навроцкий пытается заработать политические очки на антиукраинских настроениях.
«Навроцкий делает то же самое, что и Орбан, и это закончится плохо. Навроцкий пытается получить политические дивиденды, разжигая антиукраинские настроения», — считает глава киевского режима.
Ранее Навроцкий сообщил, что лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*.
Зеленский вернул орден по почте.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).