ЦАХАЛ заявил о снятии последних ограничений по тылу у границы с Ливаном

«Начиная с 06:00 (совпадает с московским — прим. ТАСС) 22 июня 2026 года все ограничения в районе линии соприкосновения будут сняты, и населенные пункты [ этом районе] перейдут на полный уровень активности, без ограничений, вместо частичного», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. «Населению рекомендуется продолжать следовать инструкциям Управления тыла», — добавили в ведомстве. Ранее ограничения были поэтапно отменены на остальной территории Израиля.