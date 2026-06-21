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ЦАХАЛ заявил о снятии последних ограничений по тылу у границы с Ливаном

Населению рекомендовали продолжать следовать инструкциям Управления тыла.

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июня. /ТАСС/. Управление тыла Израиля отменяет все ограничения для населения, продолжавшие действовать в районах у границы с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Начиная с 06:00 (совпадает с московским — прим. ТАСС) 22 июня 2026 года все ограничения в районе линии соприкосновения будут сняты, и населенные пункты [ этом районе] перейдут на полный уровень активности, без ограничений, вместо частичного», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. «Населению рекомендуется продолжать следовать инструкциям Управления тыла», — добавили в ведомстве. Ранее ограничения были поэтапно отменены на остальной территории Израиля.

21 июня начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир охарактеризовал объявленное в Ливане прекращение огня как хрупкое и приказал военным поддерживать высокий уровень готовности к возобновлению боевых действий.

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