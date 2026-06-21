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Ямаль — о дебютном голе на ЧМ: это сбывшаяся мечта

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился впечатлениями от забитого гола на чемпионате мира — 2026.

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился впечатлениями от забитого гола на чемпионате мира — 2026.

«Я чувствую себя невероятно. Всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, а вдобавок ко всему — забить гол в дебютном матче… Это сбывшаяся мечта. Я смотрел последний турнир, когда ещё учился в школе», — цитирует игрока Mundo Deportivo.

Сегодня сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа со счётом 4:0.

На 11-й минуте счёт в игре открыл 18-летний Ямаль. Для него этот мяч стал дебютным на мундиалях. После этого он вошёл в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ.

Ранее сообщалось, что Ямаль стал самым юным футболистом в истории с голами на ЧМ и Евро.