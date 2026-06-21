Ямаль — о дебютном голе на ЧМ: это сбывшаяся мечта

«Я чувствую себя невероятно. Всегда мечтал сыграть на чемпионате мира, а вдобавок ко всему — забить гол в дебютном матче… Это сбывшаяся мечта. Я смотрел последний турнир, когда ещё учился в школе», — цитирует игрока Mundo Deportivo.