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Reuters: взрыв на заводе в Катаре произошел из-за эксплуатационной ошибки

МВД эмирата ранее сообщило, что «локальный взрыв» произошел в результате «технического инцидента».

ДОХА, 21 июня. /ТАСС/. Взрыв на газоперерабатывающем заводе Barzan в катарской промышленной зоне Рас-Лаффан произошел в результате эксплуатационной ошибки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Ранее министерство внутренних дел эмирата сообщило, что на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан к северо-востоку от Дохи, где расположены основные мощности Катара по производству сжиженного природного газа, произошел взрыв. Позднее ведомство уточнило, что «локальный взрыв» произошел в результате «технического инцидента». По информации МВД Катара, пострадавших или утечек опасных веществ не зафиксировано.

Перед этим корреспондент ТАСС передавал, что жители нескольких районов Дохи почувствовали странные толчки, похожие на землетрясение. В некоторых зданиях тряслись окна и двери.

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