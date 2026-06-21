Reuters: взрыв на заводе в Катаре произошел из-за эксплуатационной ошибки

ДОХА, 21 июня. /ТАСС/. Взрыв на газоперерабатывающем заводе Barzan в катарской промышленной зоне Рас-Лаффан произошел в результате эксплуатационной ошибки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Ранее министерство внутренних дел эмирата сообщило, что на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан к северо-востоку от Дохи, где расположены основные мощности Катара по производству сжиженного природного газа, произошел взрыв. Позднее ведомство уточнило, что «локальный взрыв» произошел в результате «технического инцидента». По информации МВД Катара, пострадавших или утечек опасных веществ не зафиксировано.
Перед этим корреспондент ТАСС передавал, что жители нескольких районов Дохи почувствовали странные толчки, похожие на землетрясение. В некоторых зданиях тряслись окна и двери.