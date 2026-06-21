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В одной из крупнейших промзон Катара произошел взрыв

Министерство внутренних дел Катара сообщило о взрыве на заводе в промышленном городе Рас-Лаффан, где сосредоточены основные мощности страны по переработке СПГ. Инцидент произошел по техническим причинам, добавили в пресс-службе ведомства в соцсети X.

Министерство внутренних дел Катара сообщило о взрыве на заводе в промышленном городе Рас-Лаффан, где сосредоточены основные мощности страны по переработке СПГ. Инцидент произошел по техническим причинам, добавили в пресс-службе ведомства в соцсети X.

Конкретные обстоятельства происшествия пока не раскрываются. По предварительным данным, пострадавших и утечек, угрожающих безопасности населения, нет.

Рас-Лаффан расположен примерно в 80 км к северо-востоку от Дохи. Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что в столице Катара был слышен громкий грохот, происхождение которого на тот момент оставалось неизвестным.

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