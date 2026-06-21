Хренин: военного смысла Белоруссии втягиваться в конфликт на Украине нет

Белорусская сторона не видит военного смысла втягиваться в конфликт на Украине.
Об этом сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем», — подчеркнул он в эфире «Беларуси 1».
Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН заявил, что Украина выдвинула Белоруссии конкретное требование о прекращении технической помощи России.
Зеленский заявил, что Белоруссия должна убрать технику, находящуюся в приграничных с Украиной районах, и пригрозил действиями в случае невыполнения этого требования.
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заметил, что заявления Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко являются провокацией эскалации и расширения зоны конфликта.