Axios: США считают, что все участники переговоров в Швейцарии довольны их ходом

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Американская сторона считает, что все участники переговоров США и Ирана в Швейцарии на этом этапе довольны тем, как они проходят. Об этом сообщил в X корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американский дипломатический источник.