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Axios: США считают, что все участники переговоров в Швейцарии довольны их ходом

По данным корреспондента портала и 12-го канала израильского телевидения Барака Равида, посредники помогают обеим сторонам решать вопросы.

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Американская сторона считает, что все участники переговоров США и Ирана в Швейцарии на этом этапе довольны тем, как они проходят. Об этом сообщил в X корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американский дипломатический источник.

«Кажется, что все четыре стороны были довольны тем, как прошли переговоры сегодня. Посредники помогают обеим сторонам решать вопросы. Мы считаем, что начальный раунд переговоров создает условия для выстраивания доверия в будущем», — привел Равид слова упомянутого дипломата США. Бюргеншток 21 июня принимает переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана.

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