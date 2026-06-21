Лавров назвал Трампа самостоятельным человеком на фоне уговоров уйти от Анкориджа

Он обратил внимание на то, что еще «какое-то время назад» были заметны «признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму». «В том числе мой коллега, уважаемый [госсекретарь США] Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, я уже цитировал его, прямо сказал, что Вашингтон не может быть посредником, потому что США на стороне Украины. Но, как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии, главное не слова. Слова-то мы умеем произносить. А главное — это дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться», — констатировал Лавров.