Лавров назвал Трампа самостоятельным человеком на фоне уговоров уйти от Анкориджа

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренностей Анкориджа, однако он является «самостоятельным человеком». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Уже сегодня наши журналисты в газетах, соцсетях отписали о том, что президента США Дональда Трампа “перевербовали”. Такой даже у кого-то был заголовок. Я бы так резко не выражался. Все-таки Трамп — человек самостоятельный. Хотя европейцы, начиная с Анкориджа, откуда президент США Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта — хотел сказать “группа поддержки” — группа задержки, не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования», — сказал министр в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Он обратил внимание на то, что еще «какое-то время назад» были заметны «признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму». «В том числе мой коллега, уважаемый [госсекретарь США] Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, я уже цитировал его, прямо сказал, что Вашингтон не может быть посредником, потому что США на стороне Украины. Но, как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии, главное не слова. Слова-то мы умеем произносить. А главное — это дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться», — констатировал Лавров.