Хренин исключил участие Белоруссии в конфликте на Украине

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал, что у страны нет военного смысла вступать в конфликт на Украине. Он сообщил об этом в эфире телеканала «Беларусь 1».
Главный акцент министр сделал на том, что стратегия невтягивания определена руководством страны и остается неизменной. По его словам, ситуация на белорусско‑украинской границе остается напряженной, фиксируются провокации, преимущественно в информационном поле.
Хренин подчеркнул, что Белоруссия держит на границе минимальные силы, необходимые для прикрытия. Он отметил, что армия выполняет задачи внутри страны и обеспечивает спокойствие граждан.
Министр напомнил, что курс на невовлечение в конфликт четко обозначил президент Александр Лукашенко, и республика намерена придерживаться этой линии.
Также Хренин указал, что любые действия на границе находятся под постоянным контролем, а оборонное ведомство оценивает обстановку с учетом рисков для национальной безопасности.
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