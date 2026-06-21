Посольство РФ выразило соболезнования народу Кубы из-за смерти Рамиро Вальдеса

О смерти Вальдеса Менендеса, который в разные годы занимал руководящие посты в правительстве и Коммунистической партии Кубы, ранее сообщил президент карибской республики Мигель Диас-Канель. «Уход из жизни команданте [Кубинской] революции Рамиро Вальдеса Менендеса — это глубокая боль, подобная потере отца», — написал он на своей странице в X. Диас-Канель отметил также «образцовую преданность служению нации» Вальдеса Менендеса, который до последних дней принимал участие в широкомасштабных манифестациях в разных городах Кубы, появляясь на публике под руку с Раулем Кастро.