Посольство РФ выразило соболезнования народу Кубы из-за смерти Рамиро Вальдеса

«С глубокой скорбью мы сегодня получили известие о кончине исторического команданте [Кубинской] революции Рамиро Вальдеса Менендеса, одного из самых выдающихся сынов Кубы, — отмечается в публикации диппредставительства в Telegram-канале. — Мы выражаем глубочайшие соболезнования правительству и всему кубинскому народу в это скорбное время».
В посольстве назвали Вальдеса Менендеса, который умер 21 июня в возрасте 94 лет, «неутомимым борцом за независимость и суверенитет своей родины». «Он посвятил всю свою жизнь служению республике, встречая вызовы с непоколебимой решимостью, — подчеркивается в сообщении. — Его преданность Кубе и ее народу была примером».
О смерти Вальдеса Менендеса, который в разные годы занимал руководящие посты в правительстве и Коммунистической партии Кубы, ранее сообщил президент карибской республики Мигель Диас-Канель. «Уход из жизни команданте [Кубинской] революции Рамиро Вальдеса Менендеса — это глубокая боль, подобная потере отца», — написал он на своей странице в X. Диас-Канель отметил также «образцовую преданность служению нации» Вальдеса Менендеса, который до последних дней принимал участие в широкомасштабных манифестациях в разных городах Кубы, появляясь на публике под руку с Раулем Кастро.
«Каждый поступок в жизни команданте Рамиро был отмечен его абсолютной преданностью руководству Фиделя и Рауля, его соратников по оружию и программы “Монкада” (названной так в честь легендарного штурма в 1953 казарм “Монкада” в городе Сантьяго-де Куба группой революционеров под руководством Фиделя Кастро, в составе которой также был Рамиро Вальдес — прим. ТАСС), справедливость которой он защищал», — отметил президент Кубы.
Вальдес Менендес является Героем Республики Куба и Героем труда Республики Куба.