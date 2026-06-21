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Радимов и Губерниев высмеяли Роналду в прямом эфире

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов и комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире высмеяли капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов и комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире высмеяли капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

Речь о форварде зашла в студии «Матч ТВ», когда эксперты обсуждали победу сборной Испании над командой Саудовской Аравии.

Радимов отметил, что он и комментатор смогут сыграть против Роналду на тех же скоростях.

«Против нынешнего — что там играть? Дрова», — ответил Губерниев.

Португалия сыграла вничью с ДР Конго на старте чемпионата мира — 2026. Встреча первого тура группы K завершилась со счётом 1:1.

Роналду провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями. В следующем туре подопечные Роберто Мартинеса сыграют с Узбекистаном.

Ранее сообщалось, что Роналду догнал Мальдини по матчам на ЧМ, до рекорда Месси — четыре игры.