Радимов и Губерниев высмеяли Роналду в прямом эфире

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов и комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире высмеяли капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.
Речь о форварде зашла в студии «Матч ТВ», когда эксперты обсуждали победу сборной Испании над командой Саудовской Аравии.
Радимов отметил, что он и комментатор смогут сыграть против Роналду на тех же скоростях.
«Против нынешнего — что там играть? Дрова», — ответил Губерниев.
Португалия сыграла вничью с ДР Конго на старте чемпионата мира — 2026. Встреча первого тура группы K завершилась со счётом 1:1.
Роналду провёл на поле 90 минут и не отметился результативными действиями. В следующем туре подопечные Роберто Мартинеса сыграют с Узбекистаном.
Ранее сообщалось, что Роналду догнал Мальдини по матчам на ЧМ, до рекорда Месси — четыре игры.