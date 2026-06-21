Al Mayadeen: Иран ждёт извинений после угроз Трампа

Иранские переговорщики потребовали от американской делегации, чтобы президент Соединённых Штатов Дональд Трамп извинился за угрозы. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
«Иранская делегация не вернётся к переговорам, пока Трамп не извинится, а Израиль не выведет войска из Южного Ливана», — говорится в сообщении.
Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не возьмёт под контроль проиранские группировки в Ливане.
Позднее стало известно, что иранская делегация приостановила переговоры с США до прекращения боёв в Ливане.
Глава иранской переговорной делегации Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США должны быть аккуратны в своих высказываниях.