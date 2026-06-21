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В Подмосковье опрокинулся катер с людьми

В Химках опрокинулся катер с людьми, пассажиры упали в воду, СК начал проверку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку с связи с инцидентом с катером в канале имени Москвы в подмосковных Химках, в результате которого четыре пассажира оказались в воде, сообщает Западное МСУТ СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, в СМИ сообщается об инциденте с катером в микрорайоне Старбеево в Химках, в результате которого четыре пассажира оказались в воде. По предварительным данным, погибших нет.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, металлическое судно при повороте зачерпнуло воду и опрокинулось, но было перевернуто и после откачки воды убыло в неизвестном направлении.

«По данному факту проводится проверка по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — ред.)», — говорится в официальном канале Западного МСУТ СК РФ на платформе «Макс».

Кроме того, отмечается, что следствие даст оценку действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.