Лавров: признаки того, что США поддаются нажиму Европы по Украине, заметны

Как следует из размещенного на сайте МИД РФ ответа, европейцы «пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, опять получить передышку и для себя, чтобы военная промышленность немного поднялась, и, естественно, для Зеленского и его вооруженных сил».