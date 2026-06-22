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Лавров: признаки того, что США поддаются нажиму Европы по Украине, заметны

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что признаки готовности США поддаваться давлению Европы по украинскому вопросу наблюдались уже некоторое время назад. Его слова опубликованы на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Все-таки (президент США Дональд — ред.) Трамп — человек самостоятельный. Хотя европейцы (начиная с Анкориджа, откуда президент США Дональд Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта — хотел сказать “группа поддержки” — группа задержки), не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования», — отметил министр.

Как следует из размещенного на сайте МИД РФ ответа, европейцы «пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, опять получить передышку и для себя, чтобы военная промышленность немного поднялась, и, естественно, для Зеленского и его вооруженных сил».

«Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется. И признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, были заметны уже какое-то время назад», — добавил Лавров.

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