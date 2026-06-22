Лавров: признаки того, что США поддаются нажиму Европы по Украине, заметны

«Все-таки (президент США Дональд — ред.) Трамп — человек самостоятельный. Хотя европейцы (начиная с Анкориджа, откуда президент США Дональд Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта — хотел сказать “группа поддержки” — группа задержки), не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования», — отметил министр.
Как следует из размещенного на сайте МИД РФ ответа, европейцы «пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, опять получить передышку и для себя, чтобы военная промышленность немного поднялась, и, естественно, для Зеленского и его вооруженных сил».
«Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется. И признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, были заметны уже какое-то время назад», — добавил Лавров.