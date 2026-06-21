Удары киевского режима по гражданским объектам на территории России связаны с попытками Украины создать видимость успеха на поле боя, считают опрошенные RT эксперты. Всё это происходит на фоне активного наступления российских войск в Донбассе, и любая приостановка боевых действий стала бы для Киева лишь возможностью довооружиться, отмечают аналитики.
ВСУ терпят поражение в Донбассе и, осознавая это, киевский режим всеми силами старается сделать хоть что-то — поэтому прибегает к террористическим атакам по территории России, считают опрошенные RT эксперты.
Так, по мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, с помощью терактов Украина пытается создать видимость успехов на поле боя.
«На полях сражений Украина терпит поражение. Один за другим посёлки в той части ДНР, которая пока ещё не освобождена, переходят под наше управление. И, конечно, Украина понимает, что она терпит поражение. Но вот такими атаками, абсолютно бессмысленными и исключительно террористическими, они создают видимость своих успехов на поле боя», — заявил сенатор в беседе с RT.
За неделю с 13 по 19 июня, по информации Минобороны, российские войска добились значительных успехов в ДНР. Например, в Красном Лимане овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание. А в Константиновке российским бойцам удалось освободить 627 зданий.
Кроме того, российские бойцы освободили пять населённых пунктов в ДНР: Артёма, Рай-Александровку, Юрковку, Новый Донбасс и Кутузовку.
По мнению экспертов, любая пауза в боевых действиях означала бы для Киева возможность перевооружиться: «Паузы бы, конечно, хотели. Почему нет? Чтоб мы не били, а они вооружались. Но ещё у них есть средства и возможности, а ограничений нет никаких: ни моральных, ни этических, ни человеческих», — считает политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
По его словам, киевский режим устраивает теракты, просто потому что может. «Хотят, конечно, нанести и моральный удар, потому по мирным бьют, по детям», — заявил эксперт.
Все эти попытки Украины прикрыть свои неудачи на поле боя с помощью террористических атак по гражданским объектам предназначены для западных покровителей киевского режима, считает Владимир Джабаров.
Причём на удары по объектам на территории России киевский режим направил сейчас все силы и средства, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Зеленский сейчас полностью переключил все свои силы и средства, в том числе и силы специальных операций ГУР, для проведения террористических акций внутри России. Поэтому на сегодняшний день те десятки тысяч беспилотников, которые поставляет Европа Зеленскому, в большей степени применяются не на линии боестолкновения, а внутри России», — сказал он.
При этом миссию с ударами по гражданским объектам России для Зеленского и его команды придумали западные технологи, подчеркнул собеседник RT. Задача заключается в том, чтобы попытаться посеять панику среди людей.
«Естественно, все понимают, почему именно англичане посоветовали Зеленскому так себя вести. Он ведёт себя хамски, угрожая уже и Белоруссии, урожая Лукашенко. Сумасшедший вошёл в раж. Он понимает, что он безнаказанный, пока ему не прилетело, как говорится, по голове за его деяния. Он испытывает терпение высшего руководства России», — отметил парламентарий.
На фоне успехов российских войск также стало известно о форсировании киевским режимом эвакуации наиболее важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска в ДНР. Как сообщало Минобороны РФ 15 июня, началась подготовка к эвакуации на трёх заводах в Дружковке, а также четырёх заводах и одном НИИ в Славянске. Все предприятия так или иначе связаны с машиностроением и ОПК.
«Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населённых пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому её переходу под контроль Вооружённых сил РФ», — констатировали в МО.
По словам экспертов, напуганный таким натиском киевский режим попытался дать ответ, выбрав целью гражданские объекты на территории России. Так, 18 июня Москва столкнулась с масштабной атакой БПЛА. В тот день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что нескольким украинским беспилотникам удалось достичь Московского НПЗ. Было также повреждено одно из зданий на территории торгового комплекса «Садовод».
К тому же ВСУ пытались ударить по Подмосковью — в ряде населённых пунктов в результате падения обломков БПЛА начались возгорания, были зафиксированы повреждения множества гражданских объектов. При этом пострадали люди: по словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва ранения и травмы получили 17 человек, из них двое детей. На следующий день в Раменском во время пожара после атаки беспилотника погибла восьмилетняя девочка.
Удары были также нанесены и по территории Крыма. 21 июня украинские беспилотники атаковали Керченский полуостров, в результате чего четыре человека погибли и 28 получили ранения, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Подобные террористические атаки не останутся без ответа, подчёркивают эксперты. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, слов уже недостаточно, поэтому Россия будет проводить массированные удары по целям, от состояния которых зависит боеспособность ВСУ.
«Убеждён, что слов недостаточно. Неслучайно президент России Владимир Путин объявил какое-то время назад (после очередной выходки киевского террориста) о том, что теперь мы будем проводить на регулярной основе массированные групповые удары по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооружённых сил Украины», — сказал министр во время общения с журналистами.
Более того, удары ВСУ по гражданским объектам не приближают возможные личные контакты между Путиным и Зеленским, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии ИС «Вести».
Терпение российского народа и российских военных давно истекло, поэтому руководство страны сделает всё возможное, чтобы поставить на место Зеленского и его хозяев, уверен Виктор Водолацкий.
«Для этого у нас имеются все ресурсы. Понятно, что при применении этих ресурсов пострадает большое количество мирных граждан Украины, и это является единственным сдерживающим фактором для нас», — констатировал парламентарий.
В сложившихся условиях Россия будет стремиться исключительно к победе, заявил Владимир Джабаров.
«Я думаю, что правильно сказал помощник нашего президента Ушаков: мы ожидаем победы. Все остальные варианты, перемирия — всё это в прошлом. Мы ждём победы и будем все силы бросать на то, чтобы одержать эту победу. Только победа остановит этот нацистский режим», — заключил собеседник RT.