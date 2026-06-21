«Сумасшедший вошёл в раж»: эксперты — о попытках Киева прикрыть неудачи на поле боя терактами на территории России

По мнению экспертов, любая пауза в боевых действиях означала бы для Киева возможность перевооружиться: «Паузы бы, конечно, хотели. Почему нет? Чтоб мы не били, а они вооружались. Но ещё у них есть средства и возможности, а ограничений нет никаких: ни моральных, ни этических, ни человеческих», — считает политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.