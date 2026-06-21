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Жёсткая развязка в Ереване: семь партий требуют отменить выборы

Конституционный суд Армении принял к производству иски семи партий и блоков, которые требуют аннулировать итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня.

Конституционный суд Армении принял к производству иски семи партий и блоков, которые требуют аннулировать итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня. Об этом следует из информации, опубликованной судом.

Главным фактом стало решение, принятое 21 июня 2026 года. Суд зарегистрировал заявления политических сил, оспаривающих решение Центральной избирательной комиссии о результатах голосования в Национальное собрание.

В перечень заявителей вошли блок «Сильная Армения», партии «Крылья Единства», «Демократия Закон Дисциплина», а также «Процветающая Армения», «Союз защитников демократии во имя республики», блок «Армения» и партия «Новая сила». Все обращения объединены в одно производство.

Суд назначил рассмотрение объединенного дела на 26 июня 2026 года в 11:00. Заседание пройдет в рамках установленной процедуры.

Дополнительно суд сообщил, что дальнейшие действия будут определены после изучения всех представленных материалов и доводов сторон.

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