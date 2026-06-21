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В Катаре при взрыве на заводе пострадали несколько человек

Компетентные органы продолжают ликвидировать последствия происшествия, отметили в МВД эмирата.

ДОХА, 21 июня. /ТАСС/. Несколько человек получили ранения в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан к северо-востоку от Дохи. Об этом сообщило министерство внутренних дел эмирата.

«В дополнение к сказанному ранее, инцидент произошел из-за технического сбоя во время работы на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан, в результате несколько человек пострадали. При этом утечек, угрожающих безопасности людей, не зафиксировано», — говорится в заявлении ведомства. В МВД добавили, что компетентные органы продолжают ликвидировать последствия происшествия.

Корреспондент ТАСС передал, что жители нескольких районов Дохи в воскресенье вечером почувствовали странные толчки, похожие на землетрясение. В зданиях тряслись окна и двери. Позже МВД Катара сообщило о локальном взрыве в промышленной зоне Рас-Лаффан, где расположены основные мощности эмирата по производству сжиженного природного газа. Затем агентство Reuters со ссылкой на источник проинформировало, что инцидент произошел на газоперерабатывающем заводе Barzan в результате эксплуатационной ошибки.

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