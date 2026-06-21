Мерц рассказал о своих жалобах на оскорбления в интернете

Кроме того, Мерц заявил о готовности обсуждать реформу параграфа 188 Уголовного кодекса Германии, который защищает политиков от оскорблений, клеветы и злостной клеветы. Сейчас за оскорбление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф. Действующая редакция нормы действует с апреля 2021 года, когда были ужесточены правила борьбы с правым экстремизмом и преступлениями на почве ненависти. При этом конференция министров юстиции предлагает оставить расширенный состав для оскорблений политиков только для муниципальных должностных лиц и депутатов.