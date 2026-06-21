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Мерц рассказал о своих жалобах на оскорбления в интернете

Мерц рассказал, что после того, как стал канцлером, не подал ни одного заявления в полицию из-за грубостей в интернете. До этого в Германии расследовали сотни дел о его оскорблениях, доходило до обысков.

Источник: РБК

Фридрих Мерц заявил, что с тех пор, как стал канцлером Германии, больше не подает заявления в правоохранительные органы из-за оскорблений в соцсетях. Об этом он сообщил в ходе беседы с гражданами на Дне открытых дверей правительства ФРГ, передает Die Zeit.

«За время моего пребывания в должности я не подал ни одной уголовной жалобы. Я делал это некоторое время, но потом перестал, и больше этого не делаю», — подчеркнул Мерц.

При этом канцлер отметил, что во многих случаях прокуратуры расследуют дела о грубых высказываниях против политиков в служебном порядке без подачи заявления от самих чиновников, и он сам был удивлен большим количеством таких дел. Мерц вместе с этим отметил, что сам он «не обидчив».

«Если кто-то называет меня идиотом, пусть делает это. Я придерживаюсь другого мнения, но это еще не является уголовным преступлением», — сказал он.

Мерц также обратил внимание, что тон в обществе стал более резким по сравнению с временами, когда еще не было социальных сетей. Тогда, по его словам, было принято считать, что оскорбления не должны быть частью политического языка. При этом канцлер считает, что в цифровом мире не должны действовать иные правила, чем в обществе.

Кроме того, Мерц заявил о готовности обсуждать реформу параграфа 188 Уголовного кодекса Германии, который защищает политиков от оскорблений, клеветы и злостной клеветы. Сейчас за оскорбление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф. Действующая редакция нормы действует с апреля 2021 года, когда были ужесточены правила борьбы с правым экстремизмом и преступлениями на почве ненависти. При этом конференция министров юстиции предлагает оставить расширенный состав для оскорблений политиков только для муниципальных должностных лиц и депутатов.

Канцлер назвал границу допустимого там, где оскорбление направлено не на личность, а на ущерб государственной должности. В тот момент должно «заканчиваться веселье», считает Мерц. «Это не относится к свободе слова — это наносит ущерб демократии», — заключил канцлер.

Мерц стал канцлером Германии в мае 2025 года. С 2021 года и до своего избрания он подал сотни заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам оскорблений в свой адрес, писала Welt am Sonntag со ссылкой на материалы следствия. Из документов следует, что поводами для обращений становились, в частности, выражения «маленький нацист» и «грязный пьяница». В связи с ними проходили обыски в домах обвиняемых, среди них была пожилая женщина-инвалид.

Представитель федерального правительства отмечал в беседе с изданием, что Мерц «ни в одном из случаев» не подавал заявления о возбуждении уголовного дела, однако он не возражал против уголовного преследования граждан.

В начале 2026-го против пенсионера из немецкого города Хайльбронн возбудили дело из-за комментария, в котором он назвал канцлера страны Пиноккио. В Госдепартаменте США это назвали преследованием за «оскорбление величества».

В мае личный рейтинг Мерца, который возглавляет христианских демократов (ХДС), достиг исторического минимума — 13%. Позже в этом же месяце на съезде Объединения немецких профсоюзов в Берлине Мерца встретили свистом и выкриками. Неодобрительные возгласы и попытки сорвать речь продолжались около 15 минут, писал Bild.

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