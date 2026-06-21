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Лавров: происходящее на Украине — война, развязанная Западом руками Киева

Всё, что сейчас происходит на Украине, — это война, развязанная Западом руками Киева. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Всё, что сейчас происходит на Украине, — это война, развязанная Западом руками Киева. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Всё, что сейчас происходит на Украине, — это война, развязанная Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски», — приводят его слова на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что европейские лидеры пытаются склонить американского президента Дональда Трампа к своей позиции по конфликту на Украине.

Как подчеркнул дипломат, российская сторона замечает, что американское руководство поддаётся нажиму Европы по Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты хотели бы добиться завершения конфликта на Украине и намерены довести это до конца.

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