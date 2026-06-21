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Российские дипломаты приняли участие в акции «Сад памяти» в Маутхаузене

Дипломаты России и Белоруссии приняли участие в акции «Сад памяти» в Маутхаузене.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 21 июн — РИА Новости. Дипломаты России, Белоруссии и Казахстана в воскресенье приняли участие в международной акции «Сад памяти» на территории мемориального комплекса Маутхаузен накануне Дня памяти и скорби, сообщили в российской дипмиссии.

В мероприятии участвовали посол РФ в Вене Андрей Грозов, генконсул России в Зальцбурге Денис Черкашин, представители Венской и Австрийской епархии, российские соотечественники, а также представители белорусского посольства и старшие дипломаты посольства Казахстана в Австрии.

«Рядом с могилой советских узников на территории нацистского лагеря смерти, имена погребенных в которой были восстановлены благодаря кропотливой работе исследовательского центра “Память” при поддержке Посольства, был посажен вечнозеленый можжевельник», — сообщило посольство РФ.

Как подчеркнул российский посол, деревья привлекут внимание посетителей мемориала к захоронению, которое долгие годы оставалось практически незаметным.

«Каждое из них станет живым памятником, который будет напоминать будущим поколениям о цене, заплаченной за мир и свободу», — отметил Грозов.

«Сад памяти» — это международная акция, объединяющая миллионы добровольцев в России и зарубежных странах. Ее цель — высадить 27 миллионов деревьев, по числу погибших в годы Великой Отечественной войны.

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