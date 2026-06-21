КС Армении 26 июня рассмотрит семь исков, оспаривающих итоги выборов

Армянский Конституционный суд 26 июня рассмотрит семь исков, оспаривающих итоги выборов в парламент.
Об этом заявили в пресс-службе суда.
«Данные дела объединены и будут рассмотрены на одном заседании суда, которое состоится 26 июня в 11:00 (10:00 мск)», — сообщили представители КС.
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