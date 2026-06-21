Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КС Армении 26 июня рассмотрит семь исков, оспаривающих итоги выборов

Армянский Конституционный суд 26 июня рассмотрит семь исков, оспаривающих итоги выборов в парламент.

Армянский Конституционный суд 26 июня рассмотрит семь исков, оспаривающих итоги выборов в парламент.

Об этом заявили в пресс-службе суда.

«Данные дела объединены и будут рассмотрены на одном заседании суда, которое состоится 26 июня в 11:00 (10:00 мск)», — сообщили представители КС.

Ранее лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян объявил о начале консолидации оппозиционных сил в закавказской республике.

Узнать больше по теме
Самвел Карапетян: биография армянского и российского миллиардера
Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, благотворитель, владелец группы «Ташир». С состоянием 3,2 млрд долларов находится на 44 строчке в списке отечественных миллиардеров Forbes 2025 года. Детали биографии бизнесмена — в этом материале.
Читать дальше